16:33
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська підкорювачка Евересту готує повторне сходження на вершину з Володимиром Кличком

41
Володимир Кличко
Володимир Кличко

Ірина Галай, яка в травні 2016 року став першою українкою, яка піднялася на Еверест, планує повторне сходження на Джомолунгму. Причому в цей раз напарником Ірини в екстремальній експедиції буде легенда світового боксу Володимир Кличко.

Вже сьогодні, 1 квітня Ірина та Володимир вилітають в Непал, де і почнуть своє сходження.

За нашими даними, Володимир прийняв це рішення після бою Олександра Усика з Майрісом Бріедісом, який відбувся в січні. Українець цей поєдинок дивився в ринг-сайді Арена Рига, а його сусідкою була Ірина Галай.

Володимир Кличко та Ірина Галай

Кличко так надихнула розповідь Галай про сходження на Джомолунгму, що він запропонував Ірині вже разом зробити ще один похід на вершину. Протягом лютого та березня Володимир готувався до екстремального сходження – отримував базові знання і напрацьовував навички альпінізму.

Теги: 1 квітня Володимир Кличко Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 2232
Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
сьогодні, 13:38 Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
Борис Немировський 1028
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 771
Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
сьогодні, 11:01 Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
Ірина Лаб'як 1016
1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
сьогодні, 10:01 1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 644
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук