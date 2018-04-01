Українська підкорювачка Евересту готує повторне сходження на вершину з Володимиром Кличком

Ірина Галай, яка в травні 2016 року став першою українкою, яка піднялася на Еверест, планує повторне сходження на Джомолунгму. Причому в цей раз напарником Ірини в екстремальній експедиції буде легенда світового боксу Володимир Кличко.

Вже сьогодні, 1 квітня Ірина та Володимир вилітають в Непал, де і почнуть своє сходження.

За нашими даними, Володимир прийняв це рішення після бою Олександра Усика з Майрісом Бріедісом, який відбувся в січні. Українець цей поєдинок дивився в ринг-сайді Арена Рига, а його сусідкою була Ірина Галай.

Володимир Кличко та Ірина Галай

Кличко так надихнула розповідь Галай про сходження на Джомолунгму, що він запропонував Ірині вже разом зробити ще один похід на вершину. Протягом лютого та березня Володимир готувався до екстремального сходження – отримував базові знання і напрацьовував навички альпінізму.