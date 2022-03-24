Украинские артиллеристы уничтожили десятки вражеской техники, а россиян – ликвидировали

Наши защитники дают отпор оккупантам, ежедневно обстреливающим мирные города, гражданскую инфраструктуру и позиции ВСУ. В сети показали, как ВСУ уничтожает вражескую технику.

В фейсбуке поделились достижениями воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского вместе с собратьями из 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Дашкевича.

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Российским оккупантам нанесли мощный удар

Украинские защитники превратили десятки единиц российской техники в тонны металлолома, а живую силу противника – ликвидировали. Пост проиллюстрировали красноречивым видео.

Помните, враги! Покоя на этой земле вам не будет. Мы надежно держим оборону украинской земли,

– подчеркнули военные.

К слову, омбудсмен Людмила Денисова бьет тревогу, поскольку Россия не забирает из Украины тела своих солдат. Они разлагаются и провоцируют экологическую катастрофу.

ВСУ показали, как уничтожают технику россиян: смотрите видео



Ранее в 30-й механизированной бригаде показали, что происходит с врагом, который донимает обстрелами. Бойцы опубликовали видео, на котором горит вражеская боевая машина пехоты.

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