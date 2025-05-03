Россия бы не напала: Свитан предположил, когда Украина получит достаточное количество баллистики

Один из приоритетов для Украины является изготовление собственных баллистических ракет. Это подчеркивает президент Владимир Зеленский, и реализация этого намерения возможна со временем.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что именно баллистических ракет пока не хватает украинским Вооруженным Силам. В то же время собственное производство баллистики решило бы многие проблемы.

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На Москву не промахнемся

Свитан заметил, что если бы Украина имела несколько тысяч собственных баллистических ракет, то россияне бы не начали полномасштабное вторжение на нашу территорию.

Россия просто бы не напала на нас, потому что не нападают на государство, которое может столицу страны, совершающей агрессию, разнести вдребезги за несколько минут,

– объяснил военный эксперт.

До Москвы расстояние примерно в 500 километров – это дальность украинской баллистической ракеты "Гром", однако нужно иметь еще их и достаточное количество, чтобы, по его мнению, поразить врага.

Поэтому на Москву не промахнемся. Для нас очень важна программа по баллистике и разрабатывать ее надо было еще 11 лет назад. Однако имеем хорошие наработки, в частности, ракету "Гром",

– подчеркнул он.

Важно и то, что россиянам, по словам полковника запаса ВСУ, практически нечем сбивать баллистические ракеты. Они не имеют комплексы по контролю восходящей траектории баллистических ракет. Так, 2 мая украинские силы отминусовали в оккупированном Крыму комплекс "Звезда" – это локаторы дальнего космического контроля.

Если враг не имеет информации о восходящей траектории, он уже не вычислит нисходящую, потому что, как отметил полковник в запасе ВСУ, баллистическая ракета движется почти из космоса на цель, падая сверху.

Если несколько сотен баллистических ракет зайдут на Москву, даже если и россияне посбивают их определенное количество, все те, что останутся, попадут по целям,

– отметил Роман Свитан.

Наладить серийное производство баллистических ракет в Украине, по его мнению, можно через 1 – 1,5 года. Главное выбрать систему наведения и отойти от спутников. Ведь Дональд Трамп может снова выключить Украине доступ к ним, как он это уже делал.

Поэтому пусть будет не точное наведение с погрешностью в несколько десятков или даже сотни метров, но 500-килограммовая боеголовка, если будет заходить на военную цель, то точно не промахнется,

– уверен военный эксперт.

Свитан предположил, что, вероятно, эта программа уже запущена и уже в ближайшее время увидим работу украинской баллистики на дальностях 500 километров.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил 2 мая, что Украина должна максимально ускорить изготовление собственного баллистического оружия, чтобы иметь "эффективную гарантию безопасности для Украины".