Украинские беспилотники и "Нептун" ударили по складу хранения дронов-разведчиков в России

Украина атаковала склад в Ростовской области, где хранились дроны-разведчики. Стали известны детали этой молниеносной операции.

Утром минобороны страны-агрессорки заявило о якобы уничтожении 40 беспилотников, в том числе 16 над Ростовской областью. Около 3:30 местные жители сообщили о по меньшей мере 10 громких взрывах, в результате которых возник масштабный пожар. Источники 24 Канала рассказали, что на самом деле творилось ночью в Ростовщине.

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Точный удар по важному объекту россиян

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по составу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности "перегрузили" российскую ПВО, а затем объект "посетил" "Нептун".

Всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве – прилете "Нептуна". Впоследствии обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, свидетельствующие о вторичной детонации боеприпасов.

СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель – состав с разведывательными дронами, корректирующими вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во враждебном тылу будет продолжаться,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Кстати, в ночь на 10 января беспилотники могли атаковать пункт дислокации 238 артиллерийской бригады в Краснодарском крае России, что привело к масштабному пожару.