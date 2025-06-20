Экс-офицер Воздушных сил сказал, интегрирует ли Украина ИИ в дроны

Украина использует некоторые элементы искусственного интеллекта в своих беспилотниках. Это набор алгоритмов, который позволяет выполнять определенные задачи.

В ней государстве разрабатывают дроны-перехватчики на основе искусственного интеллекта, с помощью которого оператор будет лишь контролировать процесс. Это 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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Какие дроны разрабатывает Украина

Анатолий Храпчинский отметил, что искусственный интеллект – это когда рои дронов смогут между собой взаимодействовать и принимать решения самостоятельно, без участия оператора, который будет только контролировать. Сейчас это набор алгоритмов, который позволяет выполнять определенные задачи.

В частности, Nvidia в некоторых российских дронах используется для навигации с помощью ранее полученных спутниковые снимков. Украина также давно использует такие элементы.

Также наша компания разрабатывает на основе искусственного интеллекта дроны-перехватчики, которые будут долетать самостоятельно в сектор, и уже в секторе, выбрав цель, будут автоматически наводиться на нее. В то же время оператор будет только контролировать процесс и отдавать команду или на уничтожение, или на поиск другой цели,

– пояснил эксперт по авиации.

Напомним, враг использует "Шахеды" с ИИ и прямым управлением из России. После атаки 18 июня в Украине обнаружили "Шахед" со встроенной камерой, модулем искусственного интеллекта с машинным зрением и системой прямого радиоуправления.