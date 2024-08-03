Мощный "хлопок" на Белгородщине: украинские беспилотники поразили нефтебазу "Губкинская"

Ночь на 3 августа была для оккупантов очень взрывной. Украинские дроны поразили нефтебазу в Белгородской области.

Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ. Кстати, российские захватчики признали поражение нефтебазы.

Смотрите также Дроны ГУР сожгли "Атлас" в Ростовской области, – источники

Удар по нефтебазе "Губкинская"

Наши источники подтвердили, что кроме аэродрома "Морозовск", дроны также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.

Кстати, россияне в сети сообщали о серии взрывов и пожаре на территории нефтебазы. Также писали о "работе" систем ПВО.

Где расположена нефтебаза "Губкинская": смотрите на карте

Заметим, что оккупанты заявили, что 75 беспилотников ударили по 7 регионам России. Как и обычно, грезили о якобы "уничтожении" дронов в Белгородской области. Правда, уже традиционно "сбивали" нефтебазами.

Губернатор Гладко признал, что дроны таки попали в цель. В частности, заявил, что украинские защитники с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. По его словам, в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.