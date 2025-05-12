Можешь остаться здесь навсегда, – украинские бойцы о боях в Серебрянском лесу

Украинские пехотинцы поделились деталями сложных боев в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг активно использует FPV-дроны, штурмует и обстреливает позиции ежедневно. Какая обстановка на одном из самых тяжелых участков фронта – читайте дальше.

На линии фронта в районе Серебрянсього леса, что на Луганщине, идут ожесточенные бои. Пехотинцы 53-й отдельной механизированной бригады поделились, как проходят активные боевые действия на направлении, который находится под постоянной атакой российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Обстрелы 24/7

Один из бойцов поделился воспоминанием, в котором отметил, что враг обстреливал одну из соседних позиций минимум трое суток.

Грубо говоря по тебе огонь 24 на 7 ведут. На прошлой неделе соседнюю позицию обстреливали трое или четверо суток – мы по рации слышали. Забрасывали ребят всем чем можно. Здесь 5 – 6 раз за ночь что-то тяжелое рядом прилетит – и то неприятно. А как им там было,

– рассказал пехотинец Андрей.

Строят фейковые блиндажи

Чаще всего для атак россияне начали использовать дроны. Именно из-за них бойцам часто приходится восстанавливать блиндажи. Иногда пехотинцам приходится мастерить фейковые укрытия – максимально приближенные к настоящим: натягивают сетки, вешают одеяла на входе. Таким образом враг наносит удар по фальшивому блиндажу, пока наши воины находятся в других местах.

Однако из-за постоянных атак переделать укрытие удается только при условии тумана, но и здесь есть свои сложности, поделился боец Сергей.

Сделать то же самое укрытие – переделать, укрепить его очень сложно – дроны постоянно над головой. Единственный шанс – когда туман. Тогда они не так активно летают, час – два у нас есть. Но здесь другая опасность – их штурмовики в такую погоду могут подойти к нам незаметно – наши дроны также при таких условиях не летают,

– рассказал он.

Как прошло "перемирие" на нуле

Украинский пехотинец Сергей рассказал, как прошло "Пасхальное перемирие". Он отметил, что в этот период было тише, но вражеские дроны продолжали летать.

Честно? Я не верю россиянам. Вообще. Я с 2014 года воюю и на те "перемирия" насмотрелся. Хлебное, пасхальное, школьное. И чем они все заканчивались? Ничем. Только нам насыпали потом еще больше,

– подчеркнул Сергей.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, бойцы не останавливаются и отдают все свои силы для защиты государства.

Надо выполнить задание любой ценой – идешь и выполняешь,

– резюмирует один из военных.

К слову, Лиманское направление давно входит в самые адские направления украинского фронта. В конце прошлого года там происходило более 20 боестолкновений в день.

Оккупанты там наносят вред не только украинским военным, но и природе. Так они выжгли уже живое в Серебрянском лесу возле Кременной. После чего сетью началось распространяться фото рассвета, которое вызвало надежду на улучшение ситуации на этом направлении.