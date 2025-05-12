На лінії фронту в районі Серебрянсього лісу, що на Луганщині, точаться запеклі бої. Піхотинці 53-ї окремої механізованої бригади поділилися, як проходять активні бойові дії на напрямку, який перебуває під постійною атакою російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Обстріли 24/7

Один з бійців поділився спогадом, у якому зазначив, що ворог обстрілював одну із сусідніх позицій щонайменше три доби.

Грубо кажучи, по тобі вогонь 24 на 7 ведуть. Минулого тижня сусідню позицію обстрілювали три чи чотири доби – ми по рації чули. Закидували хлопців усім чим можна. Тут 5-6 разів за ніч щось важке поряд прилетить – і то неприємно. А як їм там було,

– розповів піхотинець Андрій.

Будують фейкові бліндажі

Найчастіше для атак росіяни почали використовувати дрони. Саме через них бійцям часто доводиться відновлювати бліндажі. Іноді піхотинцям доводиться майструвати фейкові укриття – максимально наближені до справжніх: натягують сітки, вішають ковдри на вході. Таким чином ворог завдає удару по фальшивому бліндажу, поки наші воїни перебувають в інших місцях.

Однак через постійні атаки переробити укриття вдається тільки за умови туману, але й тут є свої складнощі, поділився боєць Сергій.

Зробити те ж саме укриття – переробити, укріпити його дуже складно – дрони постійно над головою. Єдиний шанс – коли туман. Тоді вони не так активно літають, година-дві в нас є. Але тут інша небезпека – їх штурмовики в таку погоду можуть підійти до нас непомітно – наші дрони також за таких умов не літають,

– розказав він.

Як пройшло "перемир'я" на нулі

Український піхотинець Сергій розповів, як минуло "Великоднє перемир'я". Він зазначив, що в цей період було тихіше, але ворожі дрони продовжували літати.

Чесно? Я не вірю росіянам. Взагалі. Я з 2014 року воюю та на ті "перемир’я" надивився. Хлібне, пасхальне, шкільне. І чим вони всі закінчувались? Нічим. Тільки нам насипали потім ще більше,

– наголосив Сергій.

Попри складну ситуацію на фронті, бійці не зупиняються і віддають усі свої сили для захисту держави.

Треба виконати завдання за будь-яку ціну – йдеш і виконуєш,

– резюмує один з військових.

До слова, Лиманський напрямок давно входить до найпекельніших напрямків українського фронту. Наприкінці минулого року там відбувалось понад 20 боєзіткнень на день.

Окупанти там завдають шкоди не тільки українським військовим, а й природі. Так вони випалили уже живе у Серебрянському лісі біля Кремінної. Після чого мережею почалось ширитися фото світанку, яке викликало надію на покращення ситуації на цьому напрямку.