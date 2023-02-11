"Птичка долеталась": украинские бойцы под Бахмутом сбили самолет оккупантов

Украинские военные под Бахмутом сдерживают оккупантов, которые атакуют всеми возможными средствами. Так, наши пограничники приземлили очередной штурмовик россиян.

Штурмовик оккупантов уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. Пограничники информируют, что, вероятно, был сбит Су-25.

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Пограничники сбили уже второй штурмовик

От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели,

– говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что в течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.

Как пограничники сбили российский самолет: видео

Сколько самолетов уже потеряла Россия

Утром 11 февраля в Генштабе ВСУ обновили данные по потерям российских оккупантов в войне против Украины. По состоянию на 353 день войны в Украине уже уничтожены 295 российских самолетов и 280 вертолетов.

Отметим, что в начале февраля военнослужащие Национальной гвардии Украины также уничтожили российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили истребитель в районе Бахмута.

Россия использует штурмовики при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Какая ситуация под Бахмутом