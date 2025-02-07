Это их инициатива, – Стефанчук ответил на слова Зеленского о депутатах, которые поехали в США

Председатель парламента Руслан Стефанчук рассказал, что депутаты поехали на Молитвенный завтрак в Вашингтон, чтобы наладить отношения со стратегическим партнером Украины. По его словам, на встречу поехали лишь несколько десятков народных избранников, поэтому это не влияет на работу Верховной Рады.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на "Радио Свобода". Стефанчук во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" ответил на критику со стороны Владимира Зеленского относительно депутатов, которые часто ездят в командировки.

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Стефанчук прокомментировал командировки депутатов в США

Президент ранее сказал, что около половины депутатов поехали в США, вместо того, чтобы посетить прифронтовые территории. Однако спикер Верховной Рады отметил, что всего в Вашингтон поехали 37 депутатов, которые по собственной инициативе поехали улучшать дипломатические отношения с Конгрессом и Сенатом США. Делегация поехала на Молитвенный завтрак не за государственные, а за собственные средства.

Перед Украиной сейчас стоит сложная задача – это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях,

– сказал Руслан Стефанчук.

Председатель Парламента добавил, что в делегацию вошли представители оппозиции и монобольшинства. Депутаты должны установить связи с политиками Соединенных Штатов и привезти в Украину новые видения.

Он также добавил, что депутаты, которые остались в Украине, продолжают активно работать в комитетах и даже ездят в командировки по Украине. Так комитет по вопросам социальной политики поехал в Харьков. Поэтому работа Верховной Рады не остановилась.

Комментарий Руслана Стефанчука относительно визита депутатов в США: смотрите видео

Молитвенный завтрак в США: что известно о событии

6 февраля в Вашингтоне состоялся Молитвенный завтрак. Это масштабное религиозно-политическое событие, в котором традиционно принял участие президент США. Во время мероприятия Дональд Трамп вспомнил и об Украине. Он в очередной раз подтвердил, что идет работа по прекращению войны в Украине, и напомнил, что конфликт допустили его предшественники.

Всего к Молитвенному завтраку присоединились не менее 3 тысяч религиозных, политических и общественных деятелей, которые приехали из более 120 стран.