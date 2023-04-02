Встретились с врагом лицом к лицу: украинские бойцы во время штурма заняли позиции оккупантов

Украинские десантники на одном из направлений фронта сумели занять боевые позиции оккупантов. В ходе операции наши воины ликвидировали более 10 оккупантов.

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли боевые позиции. Украинские военные рассказали и показали видео, как происходили штурмовые действия и зачистка позиций противника.

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Во время штурма было ликвидировано 11 оккупантов

Военнослужащий ДШВ Сергей "Красинь" рассказал, что наши воины заскочили в окопы и начали зачистку. Он отметил, что встретился с врагом лицом к лицу. По словам военного, их разделяли около 3 метров.

Сергей "Красинь" говорит, что выживал тот, кто умнее и маневровее. Причем он отметил, что враг шел прямо на него, из-за чего он думал, что не попадает по оккупантах.

Как украинские десантники штурмовали позиции оккупантов: смотрите видео (Внимание, видео содержит чувствительные кадры 18+)

"Красинь" рассказал, что во время зачистки окопов вражеский пулеметчик не давал подойти украинским военным. Несмотря на это, наши воины подошли к вражескому ДОТу и начали работать по россиянам гранатами.

В ответ, как вспоминает Сергей, по нашим воинам прилетела одна граната от оккупантов. Он рассказал, что наши бойцы двигались настолько быстро, что русская артиллерия не успевала отрабатывать.

В результате десантники взяли один ДОТ за другим, полностью зачистили окопы и успешно закончили операцию, заняв позиции. После этого зашла другая группа, заменившая десантников. Во время штурма позиции врага было ликвидировано 11 оккупантов.

Россияне отступили с некоторых позиций