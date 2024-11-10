Поля "усеяны двухсотыми": на Купянском направлении десантники разбили целое подразделение танкистов

Украинские десантники разбили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. Уничтожено более сотни оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Надднепрянской бригады ДШВ уничтожили более сотни оккупантов,

– говорится в сообщении.

Подразделениями 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области разбил подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии врага.

Десантники уничтожают врагов: видео

Враг теряет технику и личный состав

Полесские десантники безжалостно уничтожают 810 бригаду морской пехоты на Курщине. Они пытаются воевать с украинскими десантниками, но у морпехов это плохо получается.

За 2 дня в ходе штурмов воины уничтожили 28 единиц техники противника и более 100 россиян из 810 бригады морской пехоты России. И еще около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины.