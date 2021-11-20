Украинские десантники учатся уничтожать вражеские позиции: эффектные фото и видео

На полигоне возле Житомира продолжаются масштабные военные учения. Армейцы отрабатывают наступление с помощью десантирования людей и тяжелой техники.

Всего к учениям привлекли около 300 военных. Это десантники, артиллеристы и авиаторы. Главная задача таких тренировок – наладить взаимодействие различных подразделений, которые во время боевых действий будут воевать бок о бок.

К теме Масштабные военные учения Украины с НАТО: чему научились украинские бойцы

"Есть определенные сложности в организации взаимодействия, когда подразделения из разных структур. На этом этапе видим взаимодействие всех элементов боевых порядков, а также всех элементов авиации в полном составе", – рассказал руководитель учений Олег Валяс.



К учениям привлекли 300 военных / Скриншот с видео 24 канала



Военные отрабатывают наступление с помощью десантирования людей / Скриншот с видео 24 канала

Операция рассчитана до минуты

Авиаудар с боевых самолетов и вертолетов – первая фаза наступления на позиции условного врага. По легенде, десантники должны были уничтожить вражеские позиции и захватить территорию. Наступление проводили и с земли, и с неба.



Отрабатывают наступление с помощью десантирования тяжелой техники / Скриншот с видео 24 канала

Каждая часть операции рассчитана до минуты. Военные рассказали журналистам, что во время штурма позиций врага крайне важна поддержка авиации и артиллерии, которые своим огнем уничтожают оборону и укрепления противника.

Военные учения десантников: смотрите видео

Другие отработки десантников

Эти учения лишь часть масштабных тренировок, которые проводят десантники. В течение недели на полигоне они отрабатывают еще ряд элементов военной подготовки:

стрельба из разных видов вооружения;

переброска техники для наступления;

ведение боя на открытой местности.



Главная задача тренировок – наладить взаимодействие различных подразделений / Скриншот с видео 24 канала

Последние военные учения в Украине: