Подыграли преступникам: в Беларуси иностранные дипломаты встретились с депортированными из Украины детьми

Оккупанты депортировали в Беларусь более 2 тысяч украинских детей. К сожалению, эта цифра постоянно растет. Тем временем к детям, которых силой удерживает режим Лукашенко, привели иностранных дипломатов. Те согласились поучаствовать в этом циничном фарсе.

Екатерина Рашевская заявила, что участие в так называемой "встрече" приняли представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины. Им привели детей, депортированных из Лисичанска и Северодонецка. Украинским малышам фактически устроили допрос "за длинным столом".

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К пропагандистскому мероприятию присоединились служащие из Белоруссии, Союзного государства и СНГ. Другие государства объявили бойкот и отказались участвовать в мероприятии, проведение которого не соответствует принципу наилучших интересов ребенка и преследует цель исключительно легитимизации международных противоправных деяний,

– говорится в сообщении.

В ходе встречи подтвердили, что украинским детям навязывают российское гражданство. Кроме того, стало известно, что белорусы могут "брать" детей к себе.

. В частности, поют маразматические песенки, чтобы "Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину". В сети опубликовали ужасающие кадры.

Также часть депортированных украинских детей отправляют в Россию. Там их разрешают усыновлять гражданам страны-террористки.