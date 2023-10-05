В Украину вернулись еще 19 детей с оккупированных территорий: это уже 12 спасательная миссия

Наше государство благодаря поддержке неравнодушных людей продолжает перевозить детей в безопасные места с временно оккупированных Россией территорий. В частности, удалось вывезти еще 19 несовершеннолетних.

В четверг утром, 5 октября, стало известно. Как пишут в организации Save Ukraine, их команде уже удалось спасти 196 украинских детей в рамках 12 миссий.

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Спасение из опасной зоны

Очевидно, пребывание на захваченных враждебным государством территориях не может быть безопасным. Благотворители информируют, что не собираются останавливаться в своей деятельности.

19 украинских детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12-ой спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину. Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше,

– говорится в сообщении.

Украина вернула 19 детей с оккупированных территорий: смотрите видео

Заметим, что бывший уполномоченный президента по правам ребенка и руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба 4 октября подчеркивал, что враг делает все возможное, чтобы лишить прав украинских детей, оказавшихся на временно оккупированных территориях

Кроме того, он констатировал, что у цинизма России нет предела и напомнил, что происходит депортация несовершеннолетних, за которой стоит Путин и Львова-Белова. Международный уголовный суд в Гааге более полугода назад выдал ордера на их аресты.

Вы также можете помочь в спасении украинских детей. Для этого переходите по ссылке

Следует еще раз акцентировать: то, что делает Россия в отношении украинских детей, международное уголовное право определяет как геноцидную практику. Собственно, в статье 6 Римского устава говорится, что геноцид это: