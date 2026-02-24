Украина учит Европу: политолог объяснил, что означает победа ВСУ над войсками НАТО на учениях

Украина демонстрирует партнерам, что без нее они самостоятельно вопрос безопасности не решат. Ситуация во время военных учений НАТО в Эстонии, когда 10 украинских дронщиков "ликвидировали" 2 европейских батальона, стала показательной. ВСУ доказали прямую эффективность своих БпЛА и ценность опыта, полученного в боях.

На этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, что в частности этот опыт в Украине сформировался из-за дефицита необходимых на войне средств поражения (артиллерии, авиации).

Украинская армия – носитель технологий и опыта

В мае 2025 года в Эстонии прошли военные учения с участием более 16 тысяч военных из 12 стран НАТО, а также из Украины. Группа украинских экипажей БпЛА в течение дня сумела разгромить группировку условного в рамках учений противника, которая состояла из войск Североатлантического Альянса.

По словам политолога, нежелание западных союзников Украины быстрее двигаться в направлении усиления нашего государства авиационной составляющей, вызвало мощный внутренний стимул самостоятельно приобретать механизмы и средства, которые позволяли бы противостоять врагу.

Это помогает Украине сейчас уже в роли наставника, лектора учить НАТО, которое за весь период своего существования никогда не участвовало, как блок, в полноценной войне. Сейчас ситуация такова, что мы являемся носителем опыта и технологий, без которых никуда,

– отметил Чаленко.

Украина готова делиться приобретенным опытом с западными партнерами. Сегодня наше государство также имеет примеры сотрудничества с Европой в совместном производстве дронов.

Заметьте! Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук убежден, что украинский опыт ведения войны – уникальный. Он отметил, что европейские государства начинают понимать, что не они должны быть в роли учителя для Украины, а наше государство для них. По его словам, Европа движется в направлении усиления своей обороноспособности. Минобороны Германии договорилось с Украиной о том, что ее инструкторы будут учить воевать немецких военнослужащих, как надо вести бои.

