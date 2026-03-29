Украина имеет свою "нефть", – Сибига о роли Киева на Ближнем Востоке
- Андрей Сибига заявил, что Украина усиливает свое влияние на Ближнем Востоке.
- Украина обладает уникальными военными технологиями, которые могут быть стратегическим ресурсом, своеобразной "украинской нефтью".
Украина находится в центре международной повестки дня. И это, в частности, благодаря ее проактивной позиции на Ближнем Востоке.
Такое мнение по итогам саммита G7 во Франции в интервью Укринформу высказал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Как Украина усиливает влияние в мире?
Сибига отметил, что Украина предложила странам Залива не только политическую поддержку, но и конкретные решения в сфере безопасности, которые уже получают положительную оценку.
По его словам, это свидетельствует о росте роли Украины в формировании повестки дня безопасности – от Европы до Ближнего Востока, а также об усилении ее международного влияния.
Министр также подчеркнул, что Украина имеет уникальные военные технологии, в частности дроны и средства противодействия им, которые можно рассматривать как стратегический ресурс, подобный "украинской нефти".
По его мнению, эти возможности следует использовать для укрепления армии, экономики и приближения длительного мира.
Напомним, что Киев получил запросы от 11 стран Ближнего Востока на поставку дронов-перехватчиков. Украинские специалисты уже даже осуществили несколько успешных сбитий иранских дронов в одной из стран того региона.
Украинская помощь Ближнему Востоку: последние новости
Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет уникальный опыт и системный подход к противодействию иранским дронам-камикадзе "Шахед", чего не хватает другим странам. Украина уже помогает Саудовской Аравии технологиями и экспертами для противодействия дронам.
На Ближнем Востоке работают 228 украинских специалистов, которые помогают улучшать местную ПВО для противодействия атакам дронов. Украинские эксперты проводят консультации и оценивают защиту критической инфраструктуры, разрабатывая практические решения для повышения эффективности воздушной обороны.
Украинские дроны-перехватчики стали важным ресурсом во время войны на Ближнем Востоке, но это также создает конкуренцию с США. По словам экс-главы МИД Дмитрия Кулебы, американские компании могут пытаться вытеснить Украину с рынка оборонных технологий в странах Персидского залива, предлагая свои решения. Страны региона могут оказаться перед выбором: покупать украинские дроны с боевым опытом или заключать долгосрочные соглашения по безопасности с США.