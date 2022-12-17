Российские пропагандисты паникуют: боятся атаки украинских беспилотников в новогоднюю ночь

Очевидно, Нового года в Кремле не ждут, поскольку опасаются "праздничных сюрпризов" под бой курантов от Вооруженных Сил. Бороться с украинскими беспилотниками захватчики планируют методами времен Второй мировой.

Многие надеялись, что на Новый год и на другие праздники будет временное прекращение огня, но война, если бы мы этого не хотели, не может прекратиться на несколько дней "ради праздников". Собственно, в Москве началась паника среди экспертов, осознающих мощь украинской армии. 24 Канал со ссылкой на российские СМИ сообщает о том, что многие россияне начали говорить, что на Кремль могут напасть стаи наших дронов под бой курантов.

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В ход пойдет опыт времен Второй мировой

Один из враждебных "экспертов", чтобы "уберечь" Россию от украинских беспилотников, предложил использовать аэростаты для воздушной разведки, как в 1939-1944 годах. По словам пропагандистов, ВСУ вроде бы могут применить против них на самый Новый год модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж".

Это старые дроны, они полностью из металла, а не из композиционных материалов и имеют большую поверхность отражения. Их хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет,

– сказал один из российских "специалистов".

В то же время, стоит заметить, что российские эксперты уверяют, что наши БПЛА не долетят в столицу их государства, однако могут наделать немало проблем в приграничных регионах. Во всяком случае, верить в то, что говорит враг, не следует.

ВСУ получили разрешение на эксплуатацию двух типов дронов

Недавно стало известно о том, что в арсенале украинской армии могут появиться два новых типа дронов. Об этом рассказал соучредитель компании AeroDrone Дмитрий Шимкив. Именно эта компания разрабатывала беспилотники, которые впоследствии прошли сертификацию и получили разрешение на эксплуатацию в ВСУ. Речь идет о комплексах E-300 Enterprise, полезная нагрузка которых до 300 килограммов и D-80 Discovery, полезная нагрузка которых до 80 килограммов.

Заметим, что в командовании Вооруженных Сил не говорили о том, что ВСУ будут бить этими дронами по оккупантам в новогоднюю ночь. Все, что говорят захватчики в Кремле, – это их больные фантазии и небезосновательные страхи.