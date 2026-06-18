У нас есть свои планы, – глава Минобороны Эстонии отреагировал на появление украинских дронов над странами Балтии

Известно, что украинские дроны недавно несколько раз были зафиксированы в воздушном пространстве стран Балтии. Они могли оказаться там из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы в ходе противодействия Украине.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил "24 Каналу", что появление украинских дронов в воздушном пространстве Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии не является умышленным нарушением границ. В частности, это не расценивается как преднамеренное вторжение.

Смотрите также: 150 тысяч БПЛА на 836 миллионов евро: Великобритания предоставит значительный пакет помощи Украине

Почему дроны появились в воздушном пространстве Прибалтики?

Ханно Певкур подчеркнул, что именно российские системы радиоэлектронной борьбы могли повлиять на работу украинских беспилотников и вызвать их отклонение от маршрута. Речь идет о военных объектах на территории России.

Важно! В ответ на появление украинских дронов в воздушном пространстве стран Балтии Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами анализирует эти случаи и работает над тем, чтобы минимизировать риски повторения подобных ситуаций в будущем.

Страны Балтии и союзники по НАТО внимательно отслеживают подобные инциденты, но действуют осторожно, поскольку находятся в режиме мирного реагирования.

Мы этого точно не знаем, но суть в том, что именно российские средства радиоэлектронной борьбы стали причиной того, что мы увидели украинские дроны в воздушном пространстве НАТО,

– сказал министр обороны Эстонии.

Он подчеркнул, что воздушное пространство Балтии находится под защитой, однако государства не могут применять максимальные меры противодействия ко всем объектам, нарушающим границы.

В мирное время мы не можем сбивать все дроны и не можем действовать везде, где нам вздумается. Поэтому у нас есть свои планы,

– пояснил Ханно Певкур.

Он также подчеркнул, что Эстония координирует действия с союзниками и поддерживает диалог с Украиной, чтобы снизить риски повторения подобных ситуаций в будущем.

К слову, украинские беспилотники, которые фиксировались в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, могли оказаться там непреднамеренно. В МИД Украины заявили, что Киев находится в постоянном контакте с партнерами и выясняет все обстоятельства подобных инцидентов. Также там подчеркнули, что ответственность за такие случаи лежит на России, которая ведет войну и может влиять на работу украинских дронов.