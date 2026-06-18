Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів 24 Каналу, що поява українських дронів у повітряному просторі Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії не є свідомим порушенням кордонів. Зокрема це не розцінюють як навмисне вторгнення.
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Чому дрони появились у повітряному просторі Балтії?
Ханно Певкур наголосив, що саме російські системи радіоелектронної боротьби могли вплинути на роботу українських безпілотників і спричинити їхнє відхилення від маршруту. Мовиться про військові ціні на території Росії.
Важливо! У відповідь на появу українських дронів у повітряному просторі країн Балтії, Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами аналізує ці випадки та працює над тим, щоб мінімізувати ризики повторення подібних ситуацій у майбутньому.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Країни Балтії та союзники по NATO уважно відстежують подібні інциденти, але діють обережно, оскільки перебувають у мирному режимі реагування.
Ми цього точно не знаємо, але суть у тому, що саме російські засоби радіоелектронної боротьби стали причиною того, що ми побачили українські дрони в повітряному просторі НАТО,
– сказав міністр оборони Естонії.
Він підкреслив, що повітряний простір Балтії перебуває під захистом, однак держави не можуть застосовувати максимальні заходи протидії до всіх об'єктів, які порушують кордони.
У мирний час ми не можемо збивати всі дрони й не можемо діяти скрізь, де нам заманеться. Тому ми маємо свої плани,
– пояснив Ханно Певкур.
Він також наголосив, що Естонія координує дії з союзниками та підтримує діалог з Україною, аби зменшити ризики повторення подібних ситуацій у майбутньому.
До слова, українські безпілотники, які фіксувалися в повітряному просторі Литви та Естонії, могли опинитися там не навмисно. У МЗС України заявили, що Київ перебуває в постійному контакті з партнерами та з'ясовує всі обставини подібних інцидентів. Також там наголосили, що відповідальність за такі випадки покладається на Росію, яка веде війну та може впливати на роботу українських дронів.