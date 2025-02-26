Украинские дроны атаковали аэродромы и НПЗ в Краснодарском крае России и оккупированном Крыму

Украинские дроны в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае России и на временно оккупированной территории Крыма. Среди целей Туапсинский НПЗ.

Под ударом оказались в частности аэродромы "Саки" и "Кача". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об атаке дронов по объектам России

Под удар украинских дронов попали аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода,

– отметили в Генштабе.

Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 миллионов тонн в год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе.

Напомним, Россия сообщила о ночной атаке дронов на морской порт Туапсе в Краснодарском крае – важный нефтяной и логистический хаб на Черном море. В регионе во время ночной атаки слышали не менее 40 взрывов, там сбили якобы 83 украинских БпЛА.