Мы нужны США: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции

На фоне войны США и Израиля против Ирана Украина может получить новые возможности для сотрудничества с Западом. Речь идет не только о политической поддержке, но и о конкретных военных технологиях, которые уже заинтересовали партнеров.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала заявил, что Украина может предложить США уникальный опыт борьбы с иранскими дронами. По его словам, именно этот фактор может сделать Киев важным партнером для Вашингтона во время операции против Тегерана.

Украинские дроны могут заинтересовать США

Интерес к украинским технологиям появился на фоне новых угроз от иранских беспилотников. Недавно в западных медиа появилась информация о переговорах относительно возможного использования украинских дронов-перехватчиков. Речь идет о решениях, которые Украина начала активно разрабатывать во время войны с Россией.

Вниманию! Financial Times написала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских шахедов.

Проблема для США заключается в том, что американские системы противовоздушной обороны не рассчитаны на массированные атаки дешевых дронов. Украина же в течение нескольких лет фактически стала полигоном для наработки решений против таких угроз.

Напомним: Украина получила запросы от партнеров о передаче опыта борьбы с иранскими дронами. Киев готов делиться технологиями перехвата, одновременно подчеркивая дефицит ракет для систем Patriot.

Именно поэтому украинский опыт может быть полезным союзникам. Речь идет не только о самих технологиях, но и о тактике применения, управления системами перехвата и накопленные данные об использовании иранских дронов.

Обмен дронов на ракеты Patriot может быть выгодным

На фоне этих переговоров появилась идея взаимовыгодного сотрудничества. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина открыта к обмену: Киев может предложить партнерам дроны-перехватчики и свой боевой опыт, а взамен получить ракеты для систем Patriot. По мнению Богданова, такой формат выглядит довольно реалистичным.

Я думаю, что это реалистичная история. Сейчас это был бы полный win-win для обеих сторон,

– отметил он.

Он пояснил, что главное преимущество Украины заключается не только в самих технологиях. Украинские военные имеют значительный практический опыт использования таких систем в боевых условиях, которого пока нет у большинства союзников.

Они могут разработать нечто подобное, но у них нет такого опыта, таких данных и просто наработанной руки,

– подчеркнул Богданов.

По его словам, именно поэтому передача опыта может быть не менее важной, чем сами технические решения. В такой ситуации сотрудничество выглядит выгодным для обеих сторон, ведь Украина получает необходимые ракеты ПВО, а союзники – проверенные на практике решения против иранских беспилотников.

Украина может усилить позиции на Ближнем Востоке

Возможное сотрудничество вокруг дронов и ПВО может иметь для Украины более широкие последствия, чем просто военная помощь. Речь идет об укреплении отношений со странами Ближнего Востока, которые имеют большое влияние и значительные финансовые ресурсы. По словам Богданова, для Киева это шанс сформировать стабильные партнерства в важном регионе.

В первую очередь наш главный интерес – это укрепление отношений с Ближним Востоком и построение независимого политического трека, чтобы он формировался как нечто устойчивое и стабильное,

– отметил он.

Он пояснил, что война также открывает для Украины возможности на рынке вооружений. Россия традиционно имела сильные позиции в этом регионе, однако из-за войны против Украины и союза с Ираном ее влияние там существенно ослабло.

Россия сейчас имеет очень слабые позиции в этом регионе, и Украина может этим воспользоваться,

– подчеркнул Богданов.

По его словам, в долгосрочной перспективе это может дать Украине новые экономические и политические возможности. Сотрудничество в сфере безопасности способно открыть путь и для других направлений партнерства, в частности для торговли и развития украинской оборонной промышленности.

