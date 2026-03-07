Мы нужны США: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции
- Украина может стать важным партнером для США в операции против Ирана благодаря опыту борьбы с иранскими дронами.
- Этот опыт и военные технологии Украины уже заинтересовали западных партнеров.
На фоне войны США и Израиля против Ирана Украина может получить новые возможности для сотрудничества с Западом. Речь идет не только о политической поддержке, но и о конкретных военных технологиях, которые уже заинтересовали партнеров.
Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала заявил, что Украина может предложить США уникальный опыт борьбы с иранскими дронами. По его словам, именно этот фактор может сделать Киев важным партнером для Вашингтона во время операции против Тегерана.
Украинские дроны могут заинтересовать США
Интерес к украинским технологиям появился на фоне новых угроз от иранских беспилотников. Недавно в западных медиа появилась информация о переговорах относительно возможного использования украинских дронов-перехватчиков. Речь идет о решениях, которые Украина начала активно разрабатывать во время войны с Россией.
Вниманию! Financial Times написала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских шахедов.
Проблема для США заключается в том, что американские системы противовоздушной обороны не рассчитаны на массированные атаки дешевых дронов. Украина же в течение нескольких лет фактически стала полигоном для наработки решений против таких угроз.
Напомним: Украина получила запросы от партнеров о передаче опыта борьбы с иранскими дронами. Киев готов делиться технологиями перехвата, одновременно подчеркивая дефицит ракет для систем Patriot.
Именно поэтому украинский опыт может быть полезным союзникам. Речь идет не только о самих технологиях, но и о тактике применения, управления системами перехвата и накопленные данные об использовании иранских дронов.
Обмен дронов на ракеты Patriot может быть выгодным
На фоне этих переговоров появилась идея взаимовыгодного сотрудничества. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина открыта к обмену: Киев может предложить партнерам дроны-перехватчики и свой боевой опыт, а взамен получить ракеты для систем Patriot. По мнению Богданова, такой формат выглядит довольно реалистичным.
Я думаю, что это реалистичная история. Сейчас это был бы полный win-win для обеих сторон,
– отметил он.
Он пояснил, что главное преимущество Украины заключается не только в самих технологиях. Украинские военные имеют значительный практический опыт использования таких систем в боевых условиях, которого пока нет у большинства союзников.
Они могут разработать нечто подобное, но у них нет такого опыта, таких данных и просто наработанной руки,
– подчеркнул Богданов.
По его словам, именно поэтому передача опыта может быть не менее важной, чем сами технические решения. В такой ситуации сотрудничество выглядит выгодным для обеих сторон, ведь Украина получает необходимые ракеты ПВО, а союзники – проверенные на практике решения против иранских беспилотников.
Украина может усилить позиции на Ближнем Востоке
Возможное сотрудничество вокруг дронов и ПВО может иметь для Украины более широкие последствия, чем просто военная помощь. Речь идет об укреплении отношений со странами Ближнего Востока, которые имеют большое влияние и значительные финансовые ресурсы. По словам Богданова, для Киева это шанс сформировать стабильные партнерства в важном регионе.
В первую очередь наш главный интерес – это укрепление отношений с Ближним Востоком и построение независимого политического трека, чтобы он формировался как нечто устойчивое и стабильное,
– отметил он.
Он пояснил, что война также открывает для Украины возможности на рынке вооружений. Россия традиционно имела сильные позиции в этом регионе, однако из-за войны против Украины и союза с Ираном ее влияние там существенно ослабло.
Россия сейчас имеет очень слабые позиции в этом регионе, и Украина может этим воспользоваться,
– подчеркнул Богданов.
По его словам, в долгосрочной перспективе это может дать Украине новые экономические и политические возможности. Сотрудничество в сфере безопасности способно открыть путь и для других направлений партнерства, в частности для торговли и развития украинской оборонной промышленности.
Что известно об обострении борьбы за власть в Иране и эскалации конфликта?
- После гибели рахбара в Иране началась процедура избрания нового духовного лидера. В Ассамблее экспертов возник конфликт вокруг кандидатуры Моджтабы Хаменеи, а заседание сопровождались ударами по Тегерану и заявлениями о давлении со стороны силовых структур.
- Иран уничтожил радар AN/TPY-2 системы THAAD в Иордании, что стало одним из самых успешных его ударов по американской противоракетной обороне в регионе. Потеря радара усложнила перехват баллистических ракет и усилила нагрузку на другие системы ПВО.
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед странами Персидского залива и пообещал не атаковать их при условии отсутствия ударов по Ирану. Дональд Трамп в ответ пригрозил новыми мощными ударами и расширением перечня целей.