Есть секретные тактики, – боец "Шквала" о логистике врага на фронте

Операции украинских дронов сосредоточены преимущественно на разрыве логистических линий противника, а также на перехвате дронов с боеприпасами. А выбор логистического маршрута, времени продвижения и способов доставки провианта на передовой становится полноценной спецоперацией.

Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд объяснил 24 Каналу, почему часто уничтожение вражеского провианта и боеприпасов важнее, чем уничтожение танка.

Как украинские силы ведут борьбу за логистику?

Логистические маршруты и точки сбора намного опаснее для передвижения, чем пребывание на самой позиции, поскольку дроны целят именно на них. Без логистики даже самая укрепленная позиция на переднем крае неизбежно упадет.

Можно иметь большое количество оружия, но без воды, еды и боеприпасов невозможно удержать позицию. Поэтому уничтожение вражеского провианта или квадроцикла с провизией часто важнее чем поражение танка или БТР. Логистика – это кровь войны, и кто побеждает в борьбе за логистику, тот побеждает в войне,

– объяснил Дрозд.

Многие военные аналитики отмечают, что украинские удары и операции на малой высоте над линией фронта направлены преимущественно на разрыв логистики и уничтожение живой вражеской силы. Когда украинские дроны перехватывают вражеские, которые не достигают позиций, то тем самым спасают гражданских украинцев, которые часто становятся мишенями российских атак.

"Противник также учится на своих ошибках, поэтому логистика стала сложнее, но и Украина не стоит на месте. Мы имеем секретные тактики и большой боевой опыт, что позволяет лучше выполнять логистику на переднем крае. Каждая поставка провизии и боеприпасов – это спецоперация, которая требует планирования маршрута, времени выдвижения и способа, чтобы обойти врага, а также обеспечить отдых для наших военных", – сказал Дрозд.

