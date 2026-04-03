Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд пояснив 24 Каналу, чому часто знищення ворожого провіанту та боєприпасів важливіше, ніж знищення танка.

Як українські сили ведуть боротьбу за логістику?

Логістичні маршрути та точки збору є набагато небезпечнішими для пересування, ніж перебування на самій позиції, оскільки дрони цілять саме на них. Без логістики навіть найбільш укріплена позиція на передньому краї неминуче впаде.

Можна мати велику кількість зброї, але без води, їжі та боєприпасів неможливо утримати позицію. Тому знищення ворожого провіанту або квадроцикла з провізією часто важливіше ніж поразка танка або БТР. Логістика – це кров війни, і хто перемагає в боротьбі за логістику, той перемагає у війні,

– пояснив Дрозд.

Багато військових аналітиків відзначають, що українські удари та операції на малій висоті над лінією фронту спрямовані переважно на розривання логістики та знищення живої ворожої сили. Коли українські дрони перехоплюють ворожі, які не досягають позицій, то тим самим рятують цивільних українців, які часто стають мішенями російських атак.

"Противник також вчиться на своїх помилках, тому логістика стала складнішою, але й Україна не стоїть на місці. Ми маємо секретні тактики та великий бойовий досвід, що дозволяє краще виконувати логістику на передньому краї. Кожне постачання провізії та боєприпасів – це спецоперація, яка вимагає планування маршруту, часу висування та способу, щоб обійти ворога, а також забезпечити відпочинок для наших військових", – сказав Дрозд.

