Украине нужны сотни тысяч БпЛА, следует развивать собственный рынок, – Резников
Источник:Минобороны Украины
Широкомасштабная война вынудила все предприятия военно-промышленного комплекса Украины заработать на полную мощность. В то же время глава Минобороны считает, что следует больше развивать производство беспилотников на территории нашего государства.
Известно, что оборонное ведомство нашего государства в 2023 году планировало потратить на беспилотные летательные аппараты около 20 миллиардов гривен. Также Алексей Резников констатировал, что всего за 8 месяцев полномасштабной войны к использованию допущено больше БпЛА, чем за последние 5 лет.
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Силам обороны нужны сотни тысяч дронов
Собственно, разработка и изготовление собственных дронов Украины нужны для того, чтобы эффективно противостоять российским захватчикам. Резников во время выступления акцентировал внимание на важности поддержки украинского рынка беспилотников. В частности, он упомянул о разработке дронов широкого применения, которые также называются "воздух – земля – вода".
Это (применение дронов – 24 Канал) и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу, и о доставке боекомплектов и эвакуации раненых. Пока потребности ВСУ измеряются сотнями тысяч БпЛА различных модификаций,
– сказал он.
Кроме того, Резников отметил, что независимость военно-промышленного комплекса нашего государства – это один из факторов обороноспособности Украины.Обратите внимание! Соответствующее заявление Резников сделал на встрече с другими украинскими чиновниками. В частности, речь идет о вице-премьер-министре нашего государства, министре цифровой трансформации, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности и представителе Генерального штаба ВСУ.
Резников выступает на встрече с чиновниками по дронам / Фото Минобороны
Минобороны увеличит закупку БпЛА
- Известно, что благодаря специалистам Минобороны, в Украине теперь простейшая среди других европейских стран процедура допуска дронов к использованию в армии. Специалистам удалось ее сократить с полутора-двух лет до нескольких недель.
- Благодаря этому с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило от украинских производителей 75 заявок на изготовление БпЛА разных типов.
- Очевидно, что эта цифра с каждым годом будет только расти. Собственно, в 2023 году закупка летательных аппаратов будет увеличена в несколько раз.