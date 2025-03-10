В феврале Украина поразила на 22% больше вражеских целей: Сырский назвал самые эффективные дроны

Украина продолжает совершенствовать производство беспилотников. Сейчас дроны являются одним из важнейших элементов современной войны, которые "держат фронт" и помогают сохранить жизнь украинских военных.

Стоит отметить, что в феврале было поражено и уничтожено на 22% больше российских целей по сравнению с январем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Какие беспилотники являются самыми эффективными

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня, 10 марта, он провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, сейчас наиболее эффективно по вражеским целям работают FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

Особенно ценной частью таких совещаний считаю доклады командиров подразделений БпАК по применению и развитию беспилотных сил и средств. Важный опыт "Мадьяра", "Ахиллеса", других командиров, помогает улучшить работу по этому направлению во всех Вооруженных Силах,

– объясняет Сырский.

А также добавляет, что сейчас существует насущная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях. По его мнению, это поможет улучшить координацию в ходе выполнения боевых задач.

Однако, Сырский отмечает, что и российская армия не стоит на месте. В частности, враг перенимает опыт и наращивает собственные наработки в области дронов, а также развивает направление беспилотников с управлением на оптоволокне.

Главнокомандующий ВСУ добавляет, что и Украина увеличивает использование таких дронов. Однако эта составляющая требует исключительного внимания и максимальных усилий. В то же время Сырский отмечает, что украинцы не имеют права отставать от врага в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов.