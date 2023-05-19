Россия потеряла "глаз мордора": украинские герои мощно отработали в Донецкой области

Российские оккупанты в Донецкой области уничтожили еще один "глаз мордора". Украинские герои мощно ударили по российскому комплексу наблюдения "Муром-П".

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. В этот раз страна-террорист потеряла "глаз мордора".

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Воины 59 ОМБР профессионально отработали дроном-камикадзе "Пегас" по российскому комплексу наблюдения "Муром-П". Он помогал оккупантам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом,

– говорится в сообщении.

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Российские оккупанты теряют оружие и технику и сами отправляются на концерт к Кобзону. По состоянию на май 2023 года потери России превысили численность армий 28 из 31 страны НАТО. В то же время страну-террориста это не останавливает, ведь ей безразличны свои люди.

"У остальных 28 государств-членов Альянса численность армий меньше той, которую за чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", – говорится в сообщении.