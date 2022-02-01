"Украинские границы подкрадываются к России": SNL выпустило скетч о ситуации в Украине
Источник:Saturday Night Live
Американское ток-шоу Saturday Night Live выпустило скетч о ситуации на границе Украины и борьбе с дезинформацией России. По сюжету Джо Байден общается об этом со своими советниками.
Видео, которое популярное ток-шоу США выпущено 29 января, можно посмотреть на канале комедийной передачи. Основная тема выпуска – Украина и российская агрессия.
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SNL выпустило скетч о ситуации в Украине
Ролик длится 7 минут, а события происходят в Белом доме. Там президент Джо Байден встречается со своими советниками.
"А что там НАТО? – спрашивает Байден. – Готовы ли они поддержать нас?" В ответ советники заявляют, что все страны Альянса уже делают поставки в Украину, кроме Германии. Мол, Берлин "держится подальше от этого".
О нет. Если Германия не хочет участвовать в войне, это плохой знак,
– говорит дальше Байден.
Затем американский президент с советниками рассматривает примеры российской пропаганды в соцсетях. В частности, на экране показывают новости со следующими заголовками:
- "Границы Украины подкрадываются к России",
- "Российские войска окружают Украину, чтобы ее обнять",
- "Украинский президент, слишком любящий драму, хочет войны: "Шлепни меня сильнее, папочка".
Заголовки новостей, которые показывали Байдену / Скриншот
Кроме того, советники демонстрируют Байдену версии популярных мемов, созданных российской пропагандой. Среди них – Майкл Джордан, плачущий, с надписью "Почему я украинец, когда Россия всего в двух шагах".
После всего пересмотренного американский лидер спрашивает, что могут сделать США, чтобы справиться со всей пропагандой Москвы. Советники презентуют нового министра обороны – "зумера" Макейлу.
"Сделаем что-то простое, типа атаки дронов", – предлагает Байден. На это Макейла отвечает, что ее поколение не верит в дроны: "Мы верим в психологический надлом. Я лучше напишу Путину в личнку: "Мне нравится твой прикид. Это Old Navy? (недорогая марка одежды – 24 канал)". Через 3 недели после таких сообщений, по ее словам, глава Кремля сойдет с ума.
Скетч о ситуации в Украине: смотрите видео Saturday Night Live
Возможно нападение России на Украину: что известно
- Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов недавно заявил, что вблизи украинских границ сосредоточено около 120 тысяч российских военных.
- В то же время Украина в случае вторжения государства-агрессора сможет мобилизовать до 2,5 миллионов человек. Ведь кроме регулярной армии в 250 тысяч военных есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с оккупантами, а также люди, имеющие разрешение на охоту.
- Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.
- На украинскую землю по-прежнему прибывает военная помощь от партнеров. США уже разработали санкции против России, ограничения готовит Европа и Великобритания.