Відео, яке популярне ток-шоу США випустило 29 січня, можна переглянути на каналі комедійної передачі. Основна тема випуску – Україна та російська агресія.

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Ролик триває 7 хвилин, а події відбуваються у Білому домі. Там президент Джо Байден зустрічається зі своїми радниками.

"А що там НАТО? – запитує Байден. – Чи готові вони підтримати нас?". У відповідь радники заявляють, що всі країни Альянсу вже відправляють постачання в Україну, окрім Німеччини. Мовляв, Берлін "тримається якнайдалі від цього".

О, ні. Якщо Німеччина не хоче брати участь у війні, це поганий знак,

– каже далі Байден.

Опісля американський президент з радниками розглядає приклади російської пропаганди в соцмережах. Зокрема, на екрані показують новини з такими заголовками:

"Кордони України підкрадаються до Росії",

"Російські війська оточують Україну, щоб її обійняти",

"Український президент, який занадто любить драму, хоче війни: "Шльопни мене сильніше, татку".



Заголовки новин, які показували Байдену / Скриншот з відео

Крім того, радники демонструють Байдену версії популярних мемів, які створила російська пропаганда. Серед них – Майкл Джордан, який плаче, з написом "Чому я українець, коли Росія всього за два кроки".



Елементи російської пропаганди / Скриншот з відео

Після всього переглянутого американський лідер запитує, що ж можуть зробити США, аби впоратися з усією пропагандою Москви. Радники презентують нового міністра оборони — "зумерку" Макейлу.

"Зробімо щось просте, на кшталт атаки дронів", – пропонує натомість Байден. На це Макейла відповідає, що її покоління не вірить у дрони: "Ми віримо у психологічний надлом. Я краще напишу Путіну в особисті: "Мені подобається твій прикид. Це Old Navy? (недорога марка одягу – 24 канал)". Через 3 тижні після таких повідомлень, за її словами, очільник Кремля збожеволіє.

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