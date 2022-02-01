Відео, яке популярне ток-шоу США випустило 29 січня, можна переглянути на каналі комедійної передачі. Основна тема випуску – Україна та російська агресія.
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SNL випустило скетч про ситуацію в Україні
Ролик триває 7 хвилин, а події відбуваються у Білому домі. Там президент Джо Байден зустрічається зі своїми радниками.
"А що там НАТО? – запитує Байден. – Чи готові вони підтримати нас?". У відповідь радники заявляють, що всі країни Альянсу вже відправляють постачання в Україну, окрім Німеччини. Мовляв, Берлін "тримається якнайдалі від цього".
О, ні. Якщо Німеччина не хоче брати участь у війні, це поганий знак,
– каже далі Байден.
Опісля американський президент з радниками розглядає приклади російської пропаганди в соцмережах. Зокрема, на екрані показують новини з такими заголовками:
- "Кордони України підкрадаються до Росії",
- "Російські війська оточують Україну, щоб її обійняти",
- "Український президент, який занадто любить драму, хоче війни: "Шльопни мене сильніше, татку".
Заголовки новин, які показували Байдену / Скриншот з відео
Крім того, радники демонструють Байдену версії популярних мемів, які створила російська пропаганда. Серед них – Майкл Джордан, який плаче, з написом "Чому я українець, коли Росія всього за два кроки".
Елементи російської пропаганди / Скриншот з відео
Після всього переглянутого американський лідер запитує, що ж можуть зробити США, аби впоратися з усією пропагандою Москви. Радники презентують нового міністра оборони — "зумерку" Макейлу.
"Зробімо щось просте, на кшталт атаки дронів", – пропонує натомість Байден. На це Макейла відповідає, що її покоління не вірить у дрони: "Ми віримо у психологічний надлом. Я краще напишу Путіну в особисті: "Мені подобається твій прикид. Це Old Navy? (недорога марка одягу – 24 канал)". Через 3 тижні після таких повідомлень, за її словами, очільник Кремля збожеволіє.
Скетч про ситуацію в Україні: дивіться відео Saturday Night Live
Можливий напад Росії на Україну: що відомо
- Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов нещодавно заявив, що поблизу українських кордонів зосереджені приблизно 120 тисяч російських військових.
- Водночас Україна у випадку вторгнення держави-агресорки зможе мобілізувати до 2,5 мільйона людей. Адже, окрім регулярної армії у 250 тисяч військових, є сотні тисяч ветеранів із бойовим досвідом у боротьбі з окупантами, а також люди, які мають дозвіл на полювання.
- Заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що у Вашингтоні бачать ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого.
- На українську землю продовжує прибувати військова допомога від партнерів. США вже розробили санкції проти Росії, обмеження готує Європа та Велика Британія.