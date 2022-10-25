Украинские хакеры взломали телевидение врага: что "крутили" россиянам

В Новосибирске телевидение на короткое время перестало транслировать пропаганду. Это благодаря работе украинских хакеров.

Об этом 25 октября рассказали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отметили, что это произошло примерно в 14:00.

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"Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной мобилизации", – написали в Центре.

Обращение от ВСУ

Защитники обратились к армии оккупантов. Они опубликовали видео 24 октября. Там говорится, что Украина никогда не угрожала России. Следовательно, россияне принимают участие в военных преступлениях своего руководства.

Каждый день вас бросают на убой. Для командования вы расходный материал, потери никто не считает. Спросите себя за что вы сражаетесь? За страх Путина потерять власть? Украина никогда не угрожала России. Вы сражаетесь не с НАТО, – сказали военные.

Подчеркнули, что у захватчиков есть шанс сохранить свою жизнь. Для этого нужно сдаться в плен. Украинские военные гарантируют для россиян соблюдение Женевских конвенций, медицинскую помощь и возможность созваниваться с родными.

Обратите внимание – россиянин рассказал о своей армии: смотрите видео

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