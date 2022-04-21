Украинские иллюстраторы показали, как Европа финансирует российскую агрессию
Источник:инстаграм nestorozrn и jivakina
Иллюстраторы из Украины стремятся привлечь внимание мира на финансирование Европой российской агрессии. ЕС до сих пор не ввела нужные санкции, тем самым позволяет России обогащать свой бюджет, который впоследствии Кремль использует на оружие против украинцев.
Молодые художники нарисовали три купюры с изображением зверств в Буче Киевской области, а также разрушенные дома в результате авиаобстрелов РФ.
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На купюрах Евро, которыми пользуется весь Европейский Союз, нарисовали убитых украинцев руками российских солдат.
"10 украинцев за российский газ"
"100 украинцев за российскую нефть"
"200 украинцев за бизнес с Россией"
Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о предложении Украины Европейскому Энергосообществу полностью запретить российское топливо.
"Украина ставит перед ЕС и такими странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу о прекращении финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России – всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включительно с войной в Украине", – отметил Ермак.
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