Украинские иллюстраторы показали, как Европа финансирует российскую агрессию

06:50

Иллюстраторы из Украины стремятся привлечь внимание мира на финансирование Европой российской агрессии. ЕС до сих пор не ввела нужные санкции, тем самым позволяет России обогащать свой бюджет, который впоследствии Кремль использует на оружие против украинцев.