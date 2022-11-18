Украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше

Украина присоединилась к расследованию падения ракеты в Польше, которое произошло 15 ноября. Украинские эксперты уже работают на месте трагедии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 ноября подтвердил, что украинские специалисты уже в польском селе Пшеводув, где упала ракета. Он подчеркнул, что причиной трагедии стал массированный ракетный удар России против Украины.

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Кулеба заявил, что причиной трагедии стала атака России на Украину

Кулеба выразил благодарность Польше, которая предоставила доступ украинским экспертам.

Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья,

– отметил украинский министр.

Украина просила о допуске к месту падения ракет

15 ноября Россия нанесла один из самых массированных ударов по энергетической системе Украины. В результате атаки оккупантов появилась информация, что в Польше прогремел взрыв.

Польские СМИ сообщили о падении российской ракеты, но впоследствии появилась информация, что это может быть украинская ракета ПВО, пытавшаяся сбить российскую ракету.

Украина потребовала, чтобы ее экспертов допустили к месту трагедии. После этого глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что Украину допустят к расследованию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты в Польше.

Также на месте падения ракеты работает американско-польская группа. 17 ноября в Польше заявили о первых результатах расследования.

Сообщается, что польская сторона владеет фото с границы, где видна "последовательность определенных событий". Представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что окончательные результаты расследования будут в ближайшие дни.

В Минобороны Украины подчеркнули, что нельзя делать окончательные выводы до завершения расследования. Украинская сторона считает, что в группе, которая будет проводить расследование, должны быть украинские эксперты.

Владимир Зеленский не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что понимает утверждение Зеленского .

В то же время, по словам Дуды, можно сделать вывод, что он считает, что российская ракета не падала в Польше. Впрочем, Дуда не обвиняет Украину в трагедии, в результате которой погибли 2 человека.

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