Украинские колл-центры работали на российскую Госдуму: за них взялась СБУ
Источник:СБУ
СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые выполняли заказы Госдумы России. Их незаконную работу организовали в Черкассах и Умани.
Ведомство добыли доказательства, что их финансирует страна-агрессор. Среди клиентов "дельцов" были финансовые учреждения из подсанкционных списков СНБО и ведущие российские телеканалы.
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Говорится, в частности, о телеканалах "НТВ+", "Ростелеком", банках "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк". Кроме этого, услугами украинских колл-центров пользовались даже в российском пенсионном фонде.
Чем занимались колл-центры
По информации СБУ, колл-центры проводили социологические опросы россиян и жителей оккупированных Крыма и Донбасса относительно их участия в выборах в российскую Госдуму в сентябре 2021 года. Ранее президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО из-за голосования на оккупированных территориях.
Операторы расспрашивали людей о:
- политических предпочтениях;
- рейтингах партий;
- пожеланиях по улучшению политической обстановки.
Что изъяли в ходе обысков
Правоохранители уже обыскали офисы колл-центров и изъяли оттуда более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства. Также там нашли документы, свидетельствующие о сотрудничестве со страной-агрессором, черной бухгалтерии.
В офисах колл-центров провели обыски / Фото СБУ
Более того, обнаружили даже инструкции о том, как правильно обслуживать клиентов и советы по методам конспирации на случай проверок.Обратите внимание! Ранее контрразведчики СБУ обнаружили на Донбассе агентурную сеть российской ФСБ. Координировал ее один из пророссийских боевиков.