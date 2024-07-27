"Искандеры" России против украинских макетов: Воздушные силы показали "мощные" удары врага

Украинские защитники проявляют креативные подходы, чтобы дезориентировать противника. Воздушные силы показали, как захватчики бьют по макетам.

Собственно, не пожалели оккупанты "Искандеров" для ударов по муляжам. Украинские военные призывают донатить на соответствующие макеты, чтобы иметь возможность больше опустошать силы россиян.

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Как Россия тратит "Искандеры" на макеты

В Воздушных силах констатировали, что макеты – это как дроны. То есть их мало не бывает.

Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА.

Как констатируют защитники, пока противник тратит ресурсы, они – сохраняют людей, технику, а также бьют в ответ.

Как россияне били "Искандерами" по украинским макетам: смотрите видео, распространенное на канале Воздушных сил

Стоимость одной ракеты "Искандер" варьируется в зависимости от ее модификации и типа боеголовки. По разным оценкам, стоимость может составлять от 3 до 5 миллионов долларов США за единицу.

На производство макетов для Воздушных сил меньше чем за сутки собрали целевую сумму – это 7 миллионов гривен. По словам защитников неба, если бы банковская платежная система не тормозила с переводами, сбор удалось бы закрыть значительно раньше.

Воздушные силы ВСУ объясняют, что текущего государственного финансирования крайне не хватает, поэтому и призывают приобщаться к инициативам фондов и сообществ, которые будут собирать средства на макеты техники.