По меньшей мере с начала 2025 года украинские морские дроны переносят FPV-дроны. Впрочем, атака на Туапсе стала первым известным случаем, когда надводные дроны выступали в роли носителей FPV-дронов на оптоволокне, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о новых украинских надводных дронах?

Так, один из таких новых дронов стал трофеем оккупантов. Именно видео с ним распространяют в сети.

Что напугало оккупантов в Туапсе: смотрите видео

На этом беспилотнике можно заметить четыре контейнера, в каждом из которых по одному FPV-дрону, оснащенных катушкой с оптоволоконным кабелем.

Аналитики издания предполагают, что для переноски оптоволоконных беспилотников могла быть разработана специальная модификация дронов типа Sea Baby, предназначенная для выполнения комбинированных ударов.

Это означает, что задача для оккупантов усложняется. Теперь противник будет вынужден отражать не только атаку морских дронов, но и атаку FPV-дронов, которые с помощью оптоволокна не поддаются действию средствам РЭБ.

Напомним, что вечером 24 сентября взрывы и сирену услышали жители Туапсе. Тамошний губернатор призвал россиян покинуть Центральную площадь и пляжи города.

