Увидим кое-что интересное уже в скором времени, – Андрющенко о работе партизан в Мариуполе

Украинские партизаны активно работают во временно оккупированном Мариуполе. Они готовят для оккупантов "приятные сюрпризы".

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, украинские партизаны не дают российским захватчикам расслабиться. Охота продолжается.

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Андрющенко отмечает, что украинские партизаны каждый день работают в Мариуполе. Это непросто, но работа продолжается. Недавно удалось сжечь большое поле, откуда россияне собирались собрать урожай. Он расположен вблизи складов с боеприпасами и ремонтной базы в направлении Новоазовска.

По словам советника городского головы Мариуполя, все оккупанты "помаркированы" – их ожидает расплата.

Эта мерзость должна знать. Они должны каждый день оборачиваться. Оккупанты начали немного расслабляться. Но сейчас уже не расслабляются. Люди есть, они трудятся. Всех ждет возмездие, – подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко об украинских партизанах в Мариуполе: смотрите видео

Добавим, российские оккупанты опасаются украинских партизан. К примеру, в Херсонской области захватчики пытаются в очередной раз усилить режим контроля за гражданскими. Они нарастили количество патрулей "полиции" и "комендатуры", а также наставили больше блокпостов. Дошло до того, что в некоторых районах Херсона и области даже не разрешают ездить на электросамокатах, мопедах и мотоциклах.