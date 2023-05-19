Срок обучения может сократиться: какое впечатление украинские пилоты произвели на Запад
Украина нуждается в самолетах западных образцов, чтобы преобладать в небе над российской авиацией. Украинские боевые пилоты имеют все необходимые умения и навыки, чтобы овладеть F-16.
Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ. По его словам, будь в Украине западные самолеты, то была бы возможность сбивать абсолютно все вражеские воздушные цели.
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Украинские пилоты делают успехи
Юрий Игнат объяснил, что F-16 имеют важное значение для хода событий в Украине.
Эти самолеты приспособлены для борьбы с такими воздушными целями и сделают это очень эффективно,
– добавил он.
Бригадный генерал Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в интервью британскому изданию отметил, что западные специалисты внимательно следили за возможностями украинских пилотов, проходивших тестирование на авиасимуляторах и авиатренажерах.
"Сделано вывод, что может быть и четыре месяца – в зависимости от индивидуальной подготовки каждого пилота", – объяснил Юрий Игнат.
По его словам, конечно, может быть погрешность на неделю или две. Следовательно, еще недавно было решение о необходимости обучения продолжительностью шесть месяцев, чтобы пилоты научились не только управлять самолетом, но и применять вооружение и эффективно вести бой.
Почему F-16 важны для Украины.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что украинские летчики готовы в любой день браться за работу, когда поступит команда выезжать на площадки, предоставленные странами-партнерами.
К тому же, большую роль в подготовке украинских защитников неба играет авиационная коалиция. Страны в ее составе будут осуществлять обучение пилотов и авиационных специалистов.
Самолет защитит украинское небо внутри Украины от дронов и ракет, а еще способен завоевать преимущество в воздухе с российскими самолетами Су-25,
– подчеркнул он.
Юрий Игнат отметил, что МиГ-29, Су-27 фактически слепы против Су-35 и Су-30, потому что их радары отстают по технологиям так же, как и по вооружению.
F-16 для Украины: последние новости
- Украине очень нужны современные истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны. Использование этих самолетов в противостоянии с врагом может иметь ключевое значение.
- Минобороны Украины сообщило, что украинская сторона рассчитывает получить 40 – 50 единиц западной авиации.
- Издание Politico утверждает, что Пентагон "не против" передачи Украине истребителей F-16.
- Решение о получении украинской стороной самолетов от Запада может быть принято в ближайшее время. В частности, в июне перед саммитом НАТО министры обороны стран НАТО обсудят возможность передачи истребителей для ВСУ.