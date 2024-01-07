"Чтобы увидел новорожденного сына": в Харькове прошла акция за возвращение военнопленных

В Харькове на акцию борьбы и видимости вышли семьи военнопленных. У большинства этих людей нет никаких известий о близких почти два года.

Акция состоялась, несмотря на воздушную тревогу, передает 24 Канал. Сначала демонстранты стояли на площади Свободы, а затем спустились в укрытие.

К теме Лубинец надеется, что в ближайшие недели удастся провести новый обмен пленными



Во время тревоги демонстранты спустились в укрытие / Фото 24 Канала

Ирина старается не плакать. Она выходит на каждую акцию, чтобы ее сын смог впервые увидеть своего сына.

Я здесь ради своего сыночка, который находится почти два года в плену. Он защитник "Азовстали". Мы стараемся привлечь внимание мирового сообщества, чтобы не забывали о наших ребятах. Я очень хочу, чтобы мой сын вернулся как можно скорее, увидел наконец своего новорожденного сыночка. Ему уже полтора года, а он его даже не видел,

– поделилась Ирина.



В Харькове родные пленных вышли на акцию / Фото 24 Канала

Владислава не сдерживает слез. На днях она получила первое и случайное известие о женихе. Недавно в телеграм-каналах было видео с его допросом – его осудили на 27 лет.

Ему будет 28 уже в этом году. Он невероятный. Самый близкий в моем сердце человек. Человек, полностью заполняющий мое сердце. Добрый, отзывчивый, всегда поддержит, найдет нужные слова. Придет на помощь, когда это необходимо. Он был и является для меня всем. Я безгранично его люблю, жду и верю, что вскоре он будет дома,

– сказала Владислава.



Люди стояли, несмотря на холод / Фото 24 Канала

Родные военнопленных ничего не знают о них

Жена пленного Татьяна говорит, что не имеет никакой связи с мужем.

Нет никакой информации ни о месте содержания, ни о состоянии, ни об условиях содержания – ничего вообще. Россия – преступник, террорист, который безответственно относится ко всем и всему,

– рассказала Татьяна.



Родные пленных не видели их почти два года / Фото 24 Канала

Сын Елены попал в плен 17 мая 2022 года. Женщина ничего не знает – ни где он, ни в каком состоянии.

Масштабный обмен, который состоялся 3 января, каждая из семей военнопленных пережила как величайшее чудо и надежду. Они продолжают надеяться, что, наконец, их самое большое желание исполнится.



Родные пленных ждут их домой / Фото 24 Канала

Обмен пленными 3 января: основное