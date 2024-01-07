Акція відбулась, попри повітряну тривогу, передає 24 Канал. Спочатку демонстранти стояли на площі Свободи, а потім спустились в укриття.

До теми Лубінець сподівається, що протягом найближчих тижнів вдасться провести новий обмін полоненими



Під час тривоги демонстранти спустились в укриття / Фото 24 Каналу

Ірина намагається не плакати. Вона виходить на кожну акцію, щоб її син зміг уперше побачити свого сина.

Я тут заради свого синочка, який перебуває майже два роки в полоні. Він захисник "Азовсталі". Ми намагаємось привернути увагу світової спільноти, щоб не забували про наших хлопців. Я дуже хочу, щоб мій син повернувся якомога швидше, побачив нарешті свого новонародженого синочка. Йому вже півтора рочка, а він його навіть не бачив,

– поділилась Ірина.



У Харкові рідні полонених вийшли на акцію / Фото 24 Каналу

Владислава не стримує сліз. Днями вона отримала першу і випадкову звістку про нареченого. Нещодавно в телеграм-каналах було відео з його допитом – його засудили на 27 років.

Йому буде 28 уже в цьому році. Він неймовірний. Найближча в моєму серці людина. Людина, яка повністю заповнює моє серце. Добрий, чуйний, завжди підтримає, знайде потрібні слова. Прийде на допомогу, коли це потрібно. Він був для мене і є для мене всім. Я безмежно його кохаю, чекаю і вірю, що незабаром він буде вдома,

– сказала Владислава.



Люди стояли, попри холод / Фото 24 Каналу

Рідні військовополонених нічого не знають про них

Дружина полоненого Тетяна каже, що не має жодного зв'язку з чоловіком.

Не маємо жодної інформації ні про місце утримання, ні про стан, ні про умови утримання – нічого взагалі. Росія є злочинцем, є терористом, який безвідповідально ставиться до всіх і всього,

– розповіла Тетяна.



Рідні полонених не бачили їх майже два роки / Фото 24 Каналу

Син Олени потрапив у полон 17 травня 2022 року. Жінка нічого не знає – ані де він, ані в якому стані.

Масштабний обмін, який відбувся 3 січня, кожна з родин військовополонених пережила як найбільше диво і надію. Вони продовжують сподіватись, що нарешті їхнє найбільше бажання здійсниться.



Рідні полонених чекають їх додому / Фото 24 Каналу

Обмін полоненими 3 січня: основне