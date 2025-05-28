Россия удерживает украинских пленных в более 300 колониях: где они расположены

В Коордштабе назвали места расположения колоний, где удерживают наших пленных. Речь и о военнопленных, и о гражданских.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Олега Гущина во время презентации проекта Inferno.

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Где враг держит наших пленных

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин сообщил, что это происходит на территории России, во временно оккупированных украинских регионах и даже в Беларуси. Международные организации и правозащитники не имеют доступа к этим колониям.

Украина же удерживает российских пленных совсем в других условиях.

Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? 5, может, 10, может, 20, может, 100? Триста! Украина же имеет 5 лагерей для военнопленных и 5 временных мест содержания. И во все есть абсолютно свободный беспрепятственный доступ всех правозащитных организаций, международных институтов, МККК, ООН и тому подобное. У России 300 – включая оккупированные территории, включая Республику Беларусь. Ни к одной из них нет доступа никого – ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников,

– сообщил Гущин.

Интересно, что с пленных россиян хотят взимать налоги. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин.