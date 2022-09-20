Диверсанты стали утопленниками: пограничники ловко обезвредили врага

20 сентября 2022 , 12:31
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Источник:

Госпогранслужба

Чтобы попасть в тыл наших военных, группа диверсантов пыталась переплыть Северский Донец. Однако во время подготовки к заплыву захватчиков через тепловизор засекли украинские пограничники.

Наши воины позволили диверсантам добраться до середины реки. А дальше открыли огонь и потопили лодку.

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Что произошло с диверсантами

Последовали за российским кораблем. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег,
– отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Где протекает Северский Донец: смотрите на карте

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Автор: Северин Трач