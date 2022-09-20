Диверсанты стали утопленниками: пограничники ловко обезвредили врага
20 сентября 2022 , 12:31Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Чтобы попасть в тыл наших военных, группа диверсантов пыталась переплыть Северский Донец. Однако во время подготовки к заплыву захватчиков через тепловизор засекли украинские пограничники.
Наши воины позволили диверсантам добраться до середины реки. А дальше открыли огонь и потопили лодку.
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Что произошло с диверсантами
Последовали за российским кораблем. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег,
– отметили в Государственной пограничной службе Украины.
Где протекает Северский Донец: смотрите на карте
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