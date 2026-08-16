В Украину вернулись спасатели ГСЧС, которые почти две недели боролись с пожарами во Франции

Экипаж украинских пожарных, который сдерживал масштабное стихийное бедствие во Франции, вернулся в Украину. Французы высоко оценили работу украинской команды.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Какую работу выполнили украинские пожарные во Франции?

Прежде всего Выгивский отметил, что эта миссия по оказанию помощи стране – члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС стала первой для украинских пожарных.

В состав команды вошли 70 спасателей, а также 15 единиц спецтехники.

Пожарные патрулировали лесные массивы, выявляли новые очаги возгорания с помощью дронов, а также сдерживали огонь вместе с коллегами.

Эти дни стали для спасателей из Украины, Франции, Словакии и других стран важным опытом взаимодействия.

Глава МВД отметил, что украинские специалисты смогли передать коллегам уникальные навыки, приобретенные во время полномасштабной войны.

Работу украинской команды высоко оценило французское руководство, а местные жители выразили ей благодарность.

Спасатели ГСЧС вернулись из Франции: смотрите видео

Напомним, что на юго-западе Франции и Испании разразились масштабные лесные пожары, из-за которых из отдельных районов пришлось эвакуировать сотни тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Парижу помощь в борьбе со стихией. Украинская команда стала самой многочисленной среди международных подразделений, привлеченных к ликвидации пожаров.