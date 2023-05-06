Силы ПВО сбили все воздушные цели: детали ночной атаки "Шахидами"
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 6 мая украинские зенитчики уничтожили все воздушные цели, которыми враг атаковал Украину. Речь о 8 иранских дронах "Шахид".
В Командовании Воздушных Сил Украины сообщили, что противник запустил беспилотники с Южного направления – с восточного побережья Азовского моря.
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Оккупанты применили 8 ударных дронов "Shahed-136/131". Все – уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Восток",
– говорится в сообщении.
Ранее Воздушное командование "Восток" отчитывалось, что по состоянию на 8.30 6 мая к четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной "Шахидам" добавился пятый.
"В целом за ночь подразделениями воздушного командования "Восток" в зоне ответственности уничтожено 8 БПЛА, из них 3 в Донецкой области", — уточнили военные.
Детали атаки
Об атаке беспилотниками с утра сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Впоследствии стало известно, что был сбит еще один российский беспилотник в Кривом Роге.
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