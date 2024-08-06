Ракет собственного производства будет больше, – Зеленский
Президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего. По результатам заседания анонсировал увеличение производства украинских ракет.
Владимир Зеленский 6 августа сообщил, что на ракетную программу направили дополнительное финансирование, передает 24 Канал.
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Зеленский анонсировал увеличение производства украинских ракет
Глава государства подчеркнул важность собственных дронов и ракет. Отметил, что на Ставке обсудили потребность Сил обороны до конца года и динамику производства.
Были доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше,
– подчеркнул президент.
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Также Верховный Главнокомандующий отметил, что был еще один доклад главы Минобороны, – по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад.
"Активно работаем с партнерами", – заявил Владимир Зеленский.