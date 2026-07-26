Об этом 24 Канала рассказал командир ОТГ "Одесса" Денис Носиков, подчеркнув, что россияне, несмотря на мощное давление украинских сил, вынуждены защищать оккупированную Кинбурнскую косу. Напомним, ранее бойцы Военно-морских сил Украины установили украинский флаг на Кинбурнской косе , и это стало важным информационным сигналом для противника.

У врага на Кинбурнской косе сейчас единственная задача

Носиков подчеркнул, что у врага нет выбора, как продолжать держать Кинбурнскую косу. Россияне, как военные, должны выполнять боевые приказы, распоряжения и не могут просто уйти. Им никто не позволит это сделать, потому они пытаются выполнять свою задачу.

"Что касается установки флага и высадки на БЭКах наших средств НРК, то ОТГ "Одесса" постоянно проводит различные специальные операции. Это не совсем полная информация – мы там всего гораздо больше осуществляем, чем та операция, о которой выложили видео", – пояснил он.

Командир ОТУ "Одесса" раскрыл детали операции на Кинбурнской косе: смотрите видео

Что касается высадки НРК на Кинбурнской косе, то, как заметил командир ОТГ "Одесса", задача была гораздо больше. В рамках определенной специальной операции 123 бригада выполняла эту задачу вместе со 122 бригадой. Эти бригады и не только – подразделений гораздо больше – входят в оперативно-тактическую группировку "Одесса".

Группировка на Кинбурнской косе проводит различные операции, чтобы нанести удары по врагу. По словам Носикова, из вражеской техники, орудий и т.п. там почти ничего не осталось. В то же время, ОТГ "Одесса" постоянно наращивает способности, технологически растет и совершенствуется.

У врага на Кинбурнской косе сейчас одна единственная задача – просто выжить. Россияне попрятались там по норам. Поскольку мы постоянно минуем логистические пути, там очень многое происходит, и у них почти нет возможности даже выбежать из этой косы,

– подчеркнул командир ОТГ "Одесса".

Носиков напомнил, что в военном искусстве есть такое понятие, как "огневой мешок". Именно это происходит с кафирами на Кинбурнской косе. У них почти нет возможности даже подышать свежим воздухом. Сейчас мы работаем ежесуточно, нанося противнику максимальное огневое поражение.

Отметим, что 123 отдельная бригада территориальной обороны впервые в истории доставила и взорвала НРК на побережье оккупированной Кинбурнской косы в Николаевской области. НРК была доставлена с помощью управляемой морской платформы. Уникальная операция была осуществлена под непосредственным руководством командира 123-й отдельной бригады ТрО полковника Олега Макухи и командира Первого батальона беспилотных систем майора Дениса Гипика.

Как отметили в бригаде, это была "первая известная нам боевая миссия такого формата в мире", когда НРК был доставлен на вражеский берег с помощью беспилотной морской платформы, взорван на захваченную противником территорию и применен для выполнения боевого задания.