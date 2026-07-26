Про це 24 Каналу розповів командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков, наголосивши, що росіяни попри потужний тиск українських сил змушені боронити окуповану Кінбурнську косу. Нагадаємо, що раніше бійці Військово-морських сил України встановили український прапор на Кінбурнській косі, і це стало важливим інформаційним сигналом для противника.

У ворога на Кінбурнській косі зараз єдине завдання

Носіков зазначив, що у ворога немає вибору, як продовжувати тримати Кінбурнську косу. Росіяни, як військові, мають виконувати бойові накази, розпорядження і не можуть просто піти. Їм ніхто не дозволить це зробити, тому вони намагаються виконувати своє завдання.

"Щодо встановлення прапора і висадки на БЕКах наших засобів НРК, то ОТУ "Одеса" постійно проводить різноманітні спеціальні операції. Це не зовсім повна інформація – ми там всього набагато більше здійснюємо, ніж та операція, про яку виклали відео", – пояснив він.

Командир ОТУ "Одеса" розкрив деталі операції на Кінбурнській косі: дивіться відео

Щодо висадки НРК на Кінбурнській косі, то, як зауважив командир ОТУ "Одеса", завдання було набагато більше. В межах певної спеціальної операції 123 бригада виконувала це завдання разом зі 122 бригадою. Ці бригади і не тільки – підрозділів набагато більше – входять до оперативно-тактичного угрупування "Одеса".

Угруповання на Кінбурнській косі проводить різноманітні операції, щоб завдати ударів по ворогу. За словами Носікова, з ворожої техніки, гармат тощо там майже нічого не залишилося. Водночас ОТУ "Одеса" постійно нарощує спроможності, технологічно зростає та вдосконалюється.

У ворога на Кінбурнській косі зараз одне єдине завдання – просто вижити. Росіяни поховалися там по норах. Оскільки ми постійно мінуємо логістичні шляхи, там дуже багато всього відбувається, і у них майже немає можливості навіть вибігти з цієї коси,

– наголосив командир ОТУ "Одеса".

Носіков нагадав, що у військовому мистецтві є таке поняття, як "вогневий мішок". Саме це відбувається з окупантами на Кінбурнській косі. У них майже немає можливості навіть подихати свіжим повітрям. Зараз ми працюємо щодоби, завдаючи противнику максимальне вогневе ураження.

Зазначимо, що 123 окрема бригада територіальної оборони вперше в історії доставила та висадила НРК на узбережжя окупованої Кінбурнської коси у Миколаївській області. НРК було доставлено за допомогою керованої морської платформи. Унікальна операція була здійснена під безпосереднім керівництвом командира 123 окремої бригади ТрО полковника Олега Макухи та командира Першого батальйону безпілотних систем майора Дениса Гіпіка.

Як зазначили у бригаді, це була "перша відома нам бойова місія такого формату у світі", коли НРК було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на захоплену противником територію та застосовано для виконання бойового завдання.