Украинские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Одесской областью
Источник:Воздушное командование "Юг"
18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотник.
Об этом в фейсбуке сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг". О модели и классификации аппарата пока не сообщают.
Читайте также Сейчас нет интенсивной подготовки к высадке вражеского десанта в Одесской области, – Братчук
Вражеский беспилотник осуществлял разведку
Как сообщает служба связей с общественностью, беспилотник осуществлял разведку в Одесской области.
Военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку,
– сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сообщила, что вслед за сбитым "Орланом-10", украинским защитникам, которые контролируют Луганскую область, удалось обезвредить "Орлан-30".
Похожий беспилотник уничтожили и месяцем ранее. Тогда летательный аппарат России типа Орлан-10 проводил разведку на побережье Черного моря.
Обратите внимание – как уничтожение "Москвы" повлияет на расстановку сил: детали в видео