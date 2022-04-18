Украинские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Одесской областью

18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотник.

Об этом в фейсбуке сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг". О модели и классификации аппарата пока не сообщают.

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Вражеский беспилотник осуществлял разведку

Как сообщает служба связей с общественностью, беспилотник осуществлял разведку в Одесской области.

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку,

– сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сообщила, что вслед за сбитым "Орланом-10", украинским защитникам, которые контролируют Луганскую область, удалось обезвредить "Орлан-30".

Похожий беспилотник уничтожили и месяцем ранее. Тогда летательный аппарат России типа Орлан-10 проводил разведку на побережье Черного моря.

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