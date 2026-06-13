Можно считать его островом: как "Фаланга" изолирует Крым от России

В июне Силы обороны Украины наносили удары по ключевым мостам Крыма. Этими действиями они существенно ухудшили логистику оккупантов на юге.

Отрезанием полуострова от материка занимался Центр мультидоменных операций "Фаланга". Об этом сообщает BBC.

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Что известно о "Фаланге"?

Эта структура была создана весной 2026 года. Министерство обороны объединило два штурмовых подразделения: Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла и 475-й отдельный штурмовой полк Code 9.2.

Оба были созданы в 2022 году и состояли из добровольцев. Они нашли способ эффективного сочетания дроновых и штурмовых действий на фронте.

Обратите внимание! Мультидоменный центр получил свое название от боевого порядка пехоты в Древней Греции. Первая шеренга воинов в фаланге использовала копье длиной 4–7 метров. Сочетание этого оружия и построения строя давало значительные преимущества армии Александра Македонского. У украинских штурмовиков есть свой "длинный копьё" — ударные беспилотники среднего радиуса действия, преимущественно FP-2.

Возглавляют подразделения два Героя Украины – майор Дмитрий Филатов (позывной "Перун") командует 1 ОШП, а майор Александр Настенко (позывной "Флинт") – 475 ОШП.

Длинное копье придумал не Александр Македонский, но именно он смог построить на этом непобедимый боевой порядок,

– рассказывает "Флинт".

Вооружение штурмовых полков дальнобойными дронами значительно сократило время на планирование и проведение операций. Операция по поражению дронами российских позиций на дистанции 100–300 километров занимает всего несколько часов.

Настенко говорит, что основная задача центра – разведка и планирование. "Фаланга" также анализирует поле боя и эффект от нанесенных ударов. После этого и разрабатываются штурмовые операции "на земле", непосредственно в зоне ответственности подразделения.

Минобороны планирует масштабировать на другие воинские части, так как Центр мультидоменных операций демонстрирует очень хорошие результаты.

Оба подразделения сейчас воюют на Гуляйпольском направлении и пытаются сдержать продвижение в сторону Запорожья почти 100-тысячной армии российской группировки "Восток". Именно для этой цели они атаковали Крым.

Как Силы обороны изолируют Крым?

Украинские силы впервые использовали для ударов по логистике врага БПЛА среднего радиуса действия собственного производства. Ранее для ударов по мостам ВСУ использовали западное оружие.

Атаки на ключевые крымские мосты, расположенные возле Чонгара и Армянска, были осуществлены украинскими беспилотниками FP-2 и "Бегемот". Удары по Чонгару были нанесены в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. Мосты возле Армянска были атакованы 11 июня. Также 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.



Дрон FP-2 центра "Фаланга" атакует грузовик на мосту в Армянске / фото 1 ОШП

Оккупационные власти Херсонщины публично признали, что они нуждаются в ремонте. Россияне пытаются наладить понтонные переправы.

Киберразведка центра "Фаланга" обнаружила, что российская армия изменила маршрут поставок топлива на Гуляйпольское направление. Ранее он шел из Таганрога в оккупированный Мариуполь. Но весной ВСУ смогли взять трассу под огневой контроль и уничтожили сотни единиц транспорта оккупантов. Поэтому россияне хотели поставлять топливо через Крым.

Мы получили информацию, что готовится очень большая колонна России. В течение короткого промежутка времени – около 6 часов – было принято решение нанести удар по Чонгарскому мосту, чтобы эта колонна не прошла. Это было поздно ночью с 6 на 7 июня. Мы недостаточно нанесли поражение этому мосту и через день мы снова по нему ударили,

– сообщил "Флинт".

Киберразведка перехватила информацию, что один из командиров оккупантов приказал ехать через Армянск. Центр "Фаланга" принял решение нанести удары по мосту в Армянске и двум объездным через канал.

Каковы последствия украинских ударов?

Все три моста были очень сильно повреждены, а техника уничтожена. В этой колонне было около 50 машин, в том числе и бензовозов. Часть из них попала под удар.

Транспортного коридора в Крым с материка больше нет. Мы выписали "санкцию на смертную казнь". Нанеся удары по мостам, мы десакрализовали этот объект. В том, что все мосты будут добиты, у меня нет сомнений. Это будет систематическая работа на 100%. Отныне Крым можно считать островом. Пусть россияне покупают лодки, чтобы перебираться на материк,

– заявил Настенко.

По его словам, понтонные переправы россиян облегчат работу Силам обороны. Командир рассказал, что понтоны не могут работать так же эффективно, как мосты.



Очередь из российских грузовиков перед мостом в Армянске / фото 1 ОШП

По мнению командира полка, уже в ближайшее время российские подразделения в Запорожье испытают существенные проблемы из-за нарушенной логистики. Он привел данные перехватов о росте дефицита топлива в российских бригадах группировки "Восток".

Я вам скажу: это просто катастрофа. Тот объем топлива, который распределяется на все бригады группировки, настолько мал, что у нас только один полк столько "проглатывает". То есть у них ситуация с топливом очень-очень плохая,

– сказал "Флинт".

Он добавил, что длительные проблемы россиян с логистикой предоставят Украине возможности для "успешных действий" ВСУ на фронте. Он не уточнил, что конкретно он имеет в виду под этой фразой.

Проблемы россиян в Крыму

Уже в ближайшем будущем Украина отрежет временно оккупированный Крым от России, создав для противника неблагоприятные условия в этом регионе. О таких намерениях Сил обороны рассказал Роберт Бровди "Мадяр".

Командование российской группировки войск "Днепр" отдало приказ массово использовать конфискованный транспорт для перевозки топлива по трассе, чтобы уменьшить последствия топливного кризиса в Крыму. Эти действия россиян являются сознательным использованием гражданской инфраструктуры военными и маскировкой логистики.