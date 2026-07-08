Один из ключевых у россиян: СБУ поразила объект нефтепереработки в Башкортостане

СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в Башкортостане, которая является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал". По цели атаковали как минимум 8 беспилотников.

Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.

Что известно об украинской атаке?

Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан. Объект расположен в 1500 километрах от государственной границы Украины. Целью спецоперации является снижение военно-экономического потенциала России.

По меньшей мере, 8 БПЛА попали в объект. В результате удара возник пожар в районе резервуарного парка и на производственных мощностях станции.

СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу. Мы последовательно находим и уничтожаем инфраструктуру, которая обеспечивает армию врага горючим, логистикой и ресурсами для войны,

– подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Он добавил, что захватчик вынужден платить все более высокую цену за войну против Украины после каждого дальнобойного удара.

Что известно о поврежденном объекте?

ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал". Станция принимает, накапливает, хранит и перекачивает светлые нефтепродукты из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы.

Объект ежегодно транспортирует около 2 миллионов тонн нефтепродуктов. Он имеет 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубических метров.

В СБУ отмечают – удары по таким станциям создают проблемы с логистикой поставок нефтепродуктов в центральных и восточных регионах страны-агрессорки. Атаки на подобные объекты также оказывают негативное влияние на систему транспортировки горючего, которая обеспечивает потребности российского ВПК.