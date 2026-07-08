Один из ключевых у россиян: СБУ поразила объект нефтепереработки в Башкортостане
СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в Башкортостане, которая является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал". По цели атаковали как минимум 8 беспилотников.
Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.
Что известно об украинской атаке?
Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан. Объект расположен в 1500 километрах от государственной границы Украины. Целью спецоперации является снижение военно-экономического потенциала России.
По меньшей мере, 8 БПЛА попали в объект. В результате удара возник пожар в районе резервуарного парка и на производственных мощностях станции.
СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу. Мы последовательно находим и уничтожаем инфраструктуру, которая обеспечивает армию врага горючим, логистикой и ресурсами для войны,
– подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.
Он добавил, что захватчик вынужден платить все более высокую цену за войну против Украины после каждого дальнобойного удара.
Что известно о поврежденном объекте?
ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал". Станция принимает, накапливает, хранит и перекачивает светлые нефтепродукты из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы.
Объект ежегодно транспортирует около 2 миллионов тонн нефтепродуктов. Он имеет 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубических метров.
В СБУ отмечают – удары по таким станциям создают проблемы с логистикой поставок нефтепродуктов в центральных и восточных регионах страны-агрессорки. Атаки на подобные объекты также оказывают негативное влияние на систему транспортировки горючего, которая обеспечивает потребности российского ВПК.