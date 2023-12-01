Голодание отменили: украинские водители пришли к согласию с польскими митингующими

1 декабря стало известно, что украинские дальнобойщики объявили голодовку из-за блокирования польской границы. Впрочем, через несколько часов они прекратили эту акцию.

Водителям из Украины удалось добиться консенсуса с польскими протестующими. О чем договорились стороны, читайте дальше.

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Какого согласия достигли поляки и украинцы

В результате переговоров украинских дальнобойщиков с польскими забастовщиками было договорено, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Если поляки нарушат договоренность, украинцы пообещали возобновить голодовку.

Напомним, украинских дальнобойщиков возмутил тот факт, что в ночь на 1 декабря поляки не пропустили ни одного грузовика через пункт пропуска "Краковец – Корчова" и чтобы выразить свой протест, они сообщили о начале голодовки. Украинцы требовали, чтобы польские пограничники пропускали по 14 машин в час.

Ранее польские власти обещали пропускать до 7 машин за два часа. Впрочем, как отмечают очевидцы, грузовиков пропускали гораздо меньше.

Между тем, в Минвосстановление Украины рассказали, что совместно с Министерством инфраструктуры Польши во время встречи в Варшаве наработали три пути разрешения конфликта на границе.

Так, стороны согласовали:

открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

создать в системе "Єчерга" отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";

запустить пилотный проект с регистрацией в "еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.